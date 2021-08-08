Биткоин стоит уже 46 тысяч долларов

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.