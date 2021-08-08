Биткоин стоит уже 46 тысяч долларов
Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.
Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.
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