Россия закрыла въезд британцам
Россия закрыла въезд для представителей Великобритании, «которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность».
Россия закрыла въезд в страну для ряда представителей Великобритании, «плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность», сообщил МИД РФ. Имена эти людей ведомство не назвало.
Запрет въезда стал ответом на санкции, которые Великобритания ввела против ряда россиян в декабре 2020 года и апреле 2021-го. Эти ограничения были связаны с преследованием членов ЛГБТ-сообщества в Чечне и с делом Магнитского.