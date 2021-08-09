9 августа 2021, 23:51

Есть человеческая логика, которая зиждется на рациональном мыслительном процессе. А есть армянская логика, которая полностью отвергает рационализм. И еще есть логика Тарона Ованнисяна, которая основывается на ирреализме. Тарон Ованнисян позиционирует себя армянским аналитиком, да еще и представителем какого-то центра под названием «Орбели». Некоторое время назад симоньяновское издание Спутник Армении опубликовало комментарий политолога с кричащим заголовком – «Значительные территории в советский период под формальным предлогом были переданы Азербайджану, но они жизненно необходимы жителям Армении».

Можно ли себе представить, чтобы в современном постялтинском мире, определившим жизнь народов по принципам и нормам общепринятого международного права, политолог из Германии в своем интервью «Шпигелю» заявил бы следующее: ««Значительные территории под формальным предлогом были переданы Франции, но они жизненно необходимы жителям Германии». Или наоборот? Можно ли допустить мысль, что какой-нибудь общественный деятель Франции выскажется в подобном ключе в адрес Бельгии? Почему же в этом случае в Армении с раздражением и осуждением воспринимают призывы исправить ошибку Национального Совета Азербайджана от 29 мая 1918 года, который своим нелепым решением на основании обращения бывших армянских депутатов Закавказского Сейма передал город Иреван провозглашенной Армянской Республике? Поверьте, жемчужина ханов Иревань жизненно необходима жителям Азербайджана. И его под нелепым предлогом отдали правопреемнице первой Армянской Республики. Неужели Ованнисян не внемлет, что избранный путь – вечный проводник к кровавым войнам? Что наконец надо поставить точку в этой двухвековой тяжбе?