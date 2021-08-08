«Коллективный Запад» пошел на Лукашенко. А белорусский президент ударил и по интересам России

Евросоюз поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на заявление Брюсселя.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Белоруссии не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", - отмечается в тексте.

А тем временем заявление белорусского президента по вопросу признания Крыма вызвало раздражение в Москве. На пресс-конференции «Большой разговор», которая прошла 9 августа, белорусский лидер пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?» — заявил Лукашенко.

Москва ответила Лукашенко устами одного из прокремлевских пропагандистов Владимира Соловьева: «В заявлении Лукашенко «слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой "многовекторности"». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества».