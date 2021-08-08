В Азербайджане начался святой для шиитов Мухаррам

В Азербайджане начался месяц Мухаррам. Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа, 10 августа в Азербайджане начинается месяц Мухаррам. День Ашура приходится на 19 августа.

В обращении говорится, что 1442 год по мусульманскому лунному календарю (Хиджри) завершается, первый день первого месяца нового 1443 года – месяца Мухаррам приходится по григорианскому календарю на 10 августа 2021 года, а 10-й день месяца Мухаррам – день Ашура – на 19 августа 2021 года.

"Обязательные карантинные меры предусматривают правила, согласно которым люди должны соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать распространения коронавируса. В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая опасность увеличения числа случаев заражения вирусом на массовых церемониях, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, Совет казиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа рекомендуют, чтобы в этом году в период Мухаррама церемонии в мечетях и святынях проводились в соответствии с карантинными правилами", - говорится в обращении.

Мухаррам - первый месяц мусульманского календаря, один из четырёх запретных месяцев, о которых говорится в Коране.

На 10-й день месяца приходится Ашура — для шиитов это день траура по убитому внуку пророка Мухаммеда - имаму Хусейну, который отмечается скорбью и публичными собраниями.