На фоне наступления «Талибана» Россия выдвигает войска к границе Таджикистана

На фоне победоносного марша движения «Талибан», который занимает одну провинцию за другой в Афганистане, начинается активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана и около 500 единиц техники трех стран на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Старт активной фазы учений запланирован на сегодня, 10 августа. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы, всего от России будет задействовано 1,8 тыс. человек.

В сообщении для СМИ указывается, что учения трех стран проводятся на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, участники отработают вопросы отражения возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.