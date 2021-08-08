Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:35

Благодаря исторической победе Азербайджана во второй карабахской войне окончательно официальный Баку оставил в истории «карабахский вопрос» и создал новые геополитические реалии. И хотя официальный Ереван всячески пытается отложить и задержать процесс подписания окончательного мирного договора, а армянские политики продолжают педалировать тему особого статуса армянских населенных пунктов, подконтрольных российским миротворцам, официальный Баку не пересмотрит решения об упразднении созданного большевиками искусственного образования - НКАО.

Это еще раз подтвердил президент Ильхам Алиев в одном из своих последних интервью. «Где логика в том, чтобы создавать статус для 25 тысяч человек?», - заявил президент Ильхам Алиев 22 июля в интервью государственному телеканалу AzTV. Эти цифры взяты не с потолка. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан осуществляет ежедневный мониторинг Лачинского коридора и владеет полной информацией о передвижении автомобилей на территориях, подконтрольных российским миротворцам. «Реальное число проживающих там людей – 25 тыс. человек. Озвучивались и другие цифры, после войны вернулись более 50 тыс. человек. Возможно, но вернувшийся не значит, что остался там. Вернулись, а потом уехали. Во-вторых, у нас есть различная техника, спутники. Мы знаем число машин там, видим движение людей. У нас есть достаточно разноплановой информации о том, что там происходит. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит», - отметил Алиев.

В распоряжении haqqin.az оказалась подробная статистика передвижения автомобилей по Лачинскому коридору. Так за последний месяц, по коридору из Армении въехало 15 тысяч автомобилей, а выехало 21 100. Разница ощутимая - 6100 автомобилей. Статистика вносит ясность и в вопрос передвижения населения: за указанный период в подконтрольную российским миротворцам зону въехало 15 700 человек, а выехало 22 360. Армянское население в Карабахе стремительно сокращается, и главная причина ощутимого оттока населения в неуверенности в завтрашнем дне и гнетущей неопределенности. Это в своем интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой признает и представитель сепаратистов, т.н. министр иностранных дел марионеточного образования Давид Бабаян. В своем нашумевшем репортаже Дарья Асламова особое место уделяет вопросу отъезда армян из Карабаха. «Это правда. Начинается исход. Люди просто хотят жить. Не каждый считает себя миссионером или апостолом. Уедут армяне – оголится фронт. Для нас важно понимать, что русские пришли сюда навсегда», - признается Бабаян. Оставшиеся в Карабахе армяне связывают свои надежды с российскими миротворцами, но при этом понимают, что они прибыли в эти края не навсегда. Так телеведущая общественной телекомпании «Арцах ТВ» Цовинар Бархударян в интервью изданию Eurasianet рассказала, что у многих армян в Карабахе чемоданное настроение.