Начался великий исход армян из Карабаха: 6100 автомобилей и 6660 армян покинули бывшую НКАО сенсационные цифры в распоряжении haqqin.az
Благодаря исторической победе Азербайджана во второй карабахской войне окончательно официальный Баку оставил в истории «карабахский вопрос» и создал новые геополитические реалии. И хотя официальный Ереван всячески пытается отложить и задержать процесс подписания окончательного мирного договора, а армянские политики продолжают педалировать тему особого статуса армянских населенных пунктов, подконтрольных российским миротворцам, официальный Баку не пересмотрит решения об упразднении созданного большевиками искусственного образования - НКАО.
Это еще раз подтвердил президент Ильхам Алиев в одном из своих последних интервью.
«Где логика в том, чтобы создавать статус для 25 тысяч человек?», - заявил президент Ильхам Алиев 22 июля в интервью государственному телеканалу AzTV.
Эти цифры взяты не с потолка. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан осуществляет ежедневный мониторинг Лачинского коридора и владеет полной информацией о передвижении автомобилей на территориях, подконтрольных российским миротворцам.
«Реальное число проживающих там людей – 25 тыс. человек. Озвучивались и другие цифры, после войны вернулись более 50 тыс. человек. Возможно, но вернувшийся не значит, что остался там. Вернулись, а потом уехали. Во-вторых, у нас есть различная техника, спутники. Мы знаем число машин там, видим движение людей. У нас есть достаточно разноплановой информации о том, что там происходит. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит», - отметил Алиев.
В распоряжении haqqin.az оказалась подробная статистика передвижения автомобилей по Лачинскому коридору. Так за последний месяц, по коридору из Армении въехало 15 тысяч автомобилей, а выехало 21 100. Разница ощутимая - 6100 автомобилей. Статистика вносит ясность и в вопрос передвижения населения: за указанный период в подконтрольную российским миротворцам зону въехало 15 700 человек, а выехало 22 360.
Армянское население в Карабахе стремительно сокращается, и главная причина ощутимого оттока населения в неуверенности в завтрашнем дне и гнетущей неопределенности.
Это в своем интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой признает и представитель сепаратистов, т.н. министр иностранных дел марионеточного образования Давид Бабаян. В своем нашумевшем репортаже Дарья Асламова особое место уделяет вопросу отъезда армян из Карабаха.
«Это правда. Начинается исход. Люди просто хотят жить. Не каждый считает себя миссионером или апостолом. Уедут армяне – оголится фронт. Для нас важно понимать, что русские пришли сюда навсегда», - признается Бабаян.
Оставшиеся в Карабахе армяне связывают свои надежды с российскими миротворцами, но при этом понимают, что они прибыли в эти края не навсегда.
Так телеведущая общественной телекомпании «Арцах ТВ» Цовинар Бархударян в интервью изданию Eurasianet рассказала, что у многих армян в Карабахе чемоданное настроение.
«Будущее неясно. Люди раздумывают, остаться или уехать. Мы не знаем даже, что будет через неделю, не то что через четыре года», - сказала она.
Ереванские чиновники не скрывали, что во время войны больше половины армян Карабаха бежали в Армению. С тех пор часть вернулась: министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян говорил в январе о фантастических 95 тысячах вернувшихся, а, по данным российских миротворцев, способствующих возвращению жителей, назад вернулись 52 тысячи человек.
Но у многих местных жителей эти относительно радужные цифры вызывают скептицизм.
«Цифры преувеличены», – сказала изданию Eurasianet 26-летняя Яна Аванесян, преподающая международное право и сотрудничающая с неправительственной организацией, помогающей людям, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.
Президент Ильхам Алиев также комментировал цифры о 50 тысячах вернувшихся: «Вернувшийся не значит, что остался там».
Проживающая в Агдере (Мардакерт) 60-летняя Лилия Матевосян не скрывает, что все надежды местных армян связаны с российскими миротворцами: «Если бы здесь не было русских, большинство людей уже уехали бы».
«Мы ложимся спать вечером, не зная, что будет утром. Куда нам податься? Бежать некуда», – рассказывает Ирина Парсаданова, пожилая женщина, торгующая сухофруктами и медом на рынке Ханкенди (Степанакерта).
Многие молодые люди, с которыми работает Яна Аванесян, не знают, что делать – остаться или уехать.
«И у тебя особо нет морального права просить их остаться. Ситуация сейчас хаотичная, люди занимаются повседневными делами, и мы не вполне осознаем полного масштаба произошедшего», - рассказывает волонтер.
Девушка также критически относится к усилиям правительства Армении по стимулированию возвращения людей в Карабах, включая субсидирование арендной платы и коммунальных услуг и выплату компенсаций за потерянные дома, что равносильно «подкупу людей при помощи льгот, вместо того, чтобы выработать долгосрочную стратегию устранения последствий войны».
Иными словами, на наших глазах разворачивается историческое событие - исход армян из Карабаха. В душе каждый из них понимает, что это не их дом. У этих земель есть исконные хозяева, которые навсегда вернулись. Ни попытки правительства Армении подкупить карабахских армян, ни мандат российских миротворцев не в силах изменить ситуацию. Об этом уже открыто говорят и сами армяне, оставшиеся в Карабахе…