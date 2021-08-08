Британского принца обвинили в изнасиловании и подали на него в суд

Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин ранее утверждали, что стали жертвами американского финансиста Джеффри Эпштейна, который предположительно покончил с собой в тюремной камере два года назад. Джуффре в иске утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке.

Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с британским принцем Эндрю, подала иск в федеральный суд Манхэттена, требуя привлечения принца к ответственности, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на американские СМИ.

"Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он сделал со мной, - сказала Джуффре. - Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки".

Принц Эндрю, герцог Йоркский, последовательно отрицает эти утверждения. "Этого не было. Я могу абсолютно категорично заявить вам, что этого никогда не было. У меня нет никаких воспоминаний о том, что я когда-либо встречался с этой дамой, вообще никаких", - говорил он в интервью BBC в 2019 году.

Принц также заявлял, что сожалеет о связи с Джеффри Эпштейном и глубоко сочувствует тем, кто пострадал от его действий.