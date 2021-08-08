Сестра Ким Чен Ына рассказала о «безумных» учениях США с Южной Кореей

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, рассказала о «безумных» учениях США с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает РИА Новости.

Заместитель завотделом Центрального Комитета Трудовой партии отметила, что США, форсируя проведение подобных мероприятий в такое «чувствительное» время для Корейского полуострова, разрушают мир в регионе. Она подчеркнула, что данные учения являются «репетицией ядерной войны».

США и Южная Корея отрабатывают планы операции, чтобы еще более идеально нанести превентивный удар по КНДР, подчеркнула Ким Е Чжон. По ее словам, совместные учения являются самым концентрированным выражением враждебной политики США против Северной Кореи. Младшая сестра северокорейского лидера добавила, что Вашингтон и Сеул непременно столкнутся с «еще более серьезной угрозой безопасности», так как игнорируют предупреждения Пхеньяна.

По данным южнокорейских СМИ, совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.