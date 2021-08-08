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Современный мир диктует свои законы. И вот мы уже не тратим время на шоппинг в разных частях города, а просто открываем страницу онлайн-магазина, выбираем нужные нам товары, заказываем и спокойно занимаемся своими более важными делами. Через несколько часов курьер доставит наши покупки по указанному адресу. Легко и просто. Но за кулисами этих простых действий стоит масштабный проект, все участники которого – от производителей до курьеров – действуют слаженно, подобно швейцарскому часовому механизму. Как работает самый большой в Азербайджане онлайн-магазин OZZI.az, рассказывают директор проекта Рамиль Самедов и директор по маркетингу Кямаля Масимова.

На созданной совсем недавно площадке вы уже сейчас можете приобрести более 50 тысяч самых разных товаров от 500 брендов из разных стран мира: всё для дома и всё для творчества, товары для детей и домашних питомцев, электроника и бытовая техника, часы и украшения, книги и развлечения... - Как начинался проект OZZI.az? Кямаля Масимова: Мы задумали этот проект еще в 2018 году. Тогда появилась идея запустить онлайн-продажи для крупного холдинга Italdizain, представляющего в Азербайджане более 20 магазинов с широким ассортиментом товаров для дома и ювелирных украшений. А затем мы решили не ограничивать свой онлайн-магазин исключительно товарами одного холдинга, а заложить идею огромного market place с высоким уровнем сервиса и выгодными ценами. И с самого начала мы были ориентированы на то, чтобы предоставлять нашим покупателям сервис на высоком уровне.

Рамиль Самедов: Мы готовили этот проект 2 года и запустили его в 2020 году, в ноябре. Он успешно прошел пилотное тестирование и с 1 января 2021 года начал работать в полную мощность. На сайте сейчас более 50 тысяч наименований товаров от 30 крупных поставщиков. И это только начало.

- Крупный онлайн-магазин экономит наше время. А в чем еще его преимущество? Рамиль Самедов: Во-первых, в нашем онлайн-магазине мы охватили 10 самых масштабных разделов: всё для дома и всё для творчества, товары для детей и домашних питомцев, электроника и бытовая техника, часы и украшения, книги и развлечения, и даже алкоголь и высокая ювелирка! То есть вы не просто экономите время на поход в магазин. Вы экономите время на поход во много разных магазинов, может даже всей семьей. На OZZI.az можно купить и зубную щетку, и надувной бассейн, и книги детям, и ювелирное украшение в подарок жене. И еще напитки, чтобы обмыть все ваши замечательные покупки. Здесь есть все! Кстати, несомненным преимуществом OZZI.az является то, что люксовые товары Italdizain от ведущих европейских брендов можно приобрести онлайн исключительно на нашей площадке и больше нигде. Кямаля Масимова: Считайте OZZI.az огромным гипермаркетом, в который Вам не нужно идти. Просто открываете наш сайт на компьютере или смартфоне, делаете заказ, а мы собираем всё и привозим в самые короткие сроки. И это еще не предел. Мы планируем расширение нашей площадки практически во всех направлениях. В ближайшее время мы откроем и раздел одежды. Мы уже ведем переговоры более чем с 40 поставщиками из Турции и планируем предоставлять нашим клиентам одежду по тем же ценам, что и они. Клиентам не придется переплачивать за доставку, заполнять декларацию и беспокоиться, не потерялась ли посылка. Мы сами все сделаем для вас.

- Кстати, о доставке. Как быстро вы доставляете покупки? Кямаля Масимова: Это зависит от поставщиков. Доставка может занять от 2 часов до 1 дня. Наше преимущество в том, что мы доставляем покупки не только в Баку, но и в любой регион Азербайджана. Кроме того, мы предоставляем клиентам много разных возможностей при доставке. Во-первых, возможность выбора. Вы можете заказать на сайте, к примеру, 3 товара одного вида. А когда курьер доставит вам их, выбрать тот, что вам больше по душе. Так мы решили проблему многих покупателей, которые хотят сначала посмотреть несколько вариантов, а потом сделать покупку. Во-вторых, возможность возврата. Если покупка Вам не понравилась, Вы можете вернуть ее с нашим курьером в тот же день или в течение 2 недель, в соответствии с законом о правах покупателя, как в обычном магазине. В-третьих, возможность оплаты картой, в том числе и такситной. Наши курьеры всегда имеют при себе банковский терминал, через который вы можете оплатить покупку картой. А самое главное, вы можете воспользоваться такситными картами и приобрести товар в рассрочку. Если вы пользуетесь 1Kart (Kapital Bank), то стоимость покупки можно разделить на полгода, а если Albali (Unibank) – на год. Причем, вы можете приобрести в рассрочку как бытовой товар из рубрики «Все для дома», так и дорогое ювелирное украшение из рубрики Luxury. В-четвертых, возможность сделать подарок, будучи даже за рубежом. Зачастую клиенты из-за границы делают покупки на нашем сайте для своих родных и друзей в Азербайджане. Мы делаем для них подарочную упаковку и даже прикладываем открытки, по желанию клиента. А вскоре мы планируем запустить подарочную карту OZZI. Хотите сделать подарок другу, но не знаете, что выбрать? Подарите ему карту, и он сам выберет, что захочет. Помимо всего этого, у нас есть и точки для самовывоза в нескольких районах Баку: в Ganjlik Mall, недалеко от станции метро Elmlər Akademiyası и на улице 28 мая. Мы делаем все, чтобы клиентам с нами было удобно.

- А что насчет стоимости товаров? Вы продаете по той же цене, что сами поставщики? Рамиль Самедов: Зачастую мы продаем товар даже дешевле, чем сами поставщики в своих магазинах. Мы проводим очень много специальных акций к праздникам, в начале сезона и просто каждый месяц. Например, к сезону свадеб мы сделали специальное предложение по наборам для приданого. Сейчас на OZZI.az можно приобрести «свадебный» набор, состоящий из сервиза, бокалов и столовых приборов гораздо дешевле, чем если покупать их по отдельности в магазинах. Кямаля Масимова: Кроме того, очень популярна среди покупателей наша рубрика «Предложение месяца». Ежемесячно мы выбираем определенные товары, на которые предлагаем такие низкие цены, каких нет даже у поставщиков. И это действительно самая выгодная цена в городе. Каждый месяц на скидку попадает новая группа товаров. Недавно мы запустили кампанию OZZI Çərşənbə - каждую среду разные товары продаются с очень большими скидками, доступными только на нашем сайте. Это своего рода Black Friday, только вам не нужно ждать год – у нас скидки доступны каждую неделю! Все это продумано для того, чтобы клиентам было интересно почаще заходить на наш сайт и приобретать новые продукты по выгодным ценам. Одно из основных преимуществ онлайн-магазина OZZI.az в том, что здесь всегда можно найти широкий ассортимент товаров по очень выгодным ценам. Удобство клиента – это одна из наших ключевых целей.

Рамиль Самедов: Руководствуясь этими принципами, за короткий период мы сделали очень большой шаг. Количество посетителей на сайте растет день ото дня. Посетители понимают, что OZZI.az – это отличный market place, куда стоит постоянно заходить за широким выбором, интересными предложениями и выгодными ценами. Причем не только за обычными товарами, которыми мы пользуемся каждый день. Здесь каждый найдет то, что нужно именно ему. Самая обширная наша рубрика «Все для дома» предлагает широкий ассортимент товаров, начиная с бытовой химии и заканчивая мебелью. Также у нас есть прекрасная рубрика «Все для творчества», в которой собрано около 10 тысяч товаров, начиная с холста и заканчивая специальными красками для особой техники живописи. Нередко покупатели заказывают у нас настольные игры и алкоголь – набор для хорошего вечера с друзьями. В преддверии дачного сезона особым спросом пользовались товары для дачи. Некоторые покупатели приобретали у нас абсолютно все для загородного дома: это и мебель, и бытовая техника, и посуда, и надувной бассейн – вплоть до сушилки для белья. Это же удобно! Сидишь на даче, выбираешь все необходимое онлайн и через несколько часов тебе все доставляют и даже устанавливают.