Министр обороны Армении отправился в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян с рабочим визитом отправился в Москву для встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба армянского Минобороны.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава Минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.