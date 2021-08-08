США хотят убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы провести переговоры по ситуации в Афганистане и призвать талибов прекратить наступление, сообщает ТАСС.

"В ходе ряда запланированных раундов заседаний в течение трех дней представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", - говорится в релизе на сайте госдепартамента.

Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан" прекратило наступление.

Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще 5 из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз.

По мнению ряда западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.