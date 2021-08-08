Азербайджанские пограничники выловили в Каспии 21 кг наркотиков фото
Пограничное сторожевое судно Госпогранслужбы обнаружило на Каспии сверток с 21 кг наркотиков.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной погранслужбы, 4 августа во время рейда на южном направлении Каспийского моря в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны ГПС пограничным сторожевым судном, осуществляющим охрану морской границы, во время осмотра территории был обнаружен подозрительный сверток, прикрепленный к морскому указательному знаку. При осмотре внутри свертка было обнаружено и изъято 20 небольших упаковок с наркотиками (похожими на опиум) общим весом 21 кг 255 г.
По факту начаты оперативно-следственные мероприятия.