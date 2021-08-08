Нефть восстанавливается после сильного падения накануне

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются после падения в понедельник до трехнедельных минимумов, однако повышение котировок ограничено из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19.

На утро вторника октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,5 до $69,54 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западнотехасский сорт WTI — на $0,68 до $67,16 за баррель, сообщает «Финмаркет».