Управление по производству внеуголовного преследования Генпрокуратуры провело расследование на основании поступивших из Министерства экологии и природных ресурсов материалов по незаконной вырубке деревьев на территории поселка Мардакян Хазарского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что по адресу: поселок Мардакян, улица М.Гусейнова, 20 должностными лицами было незаконно вырублено 13 елей, 6 кипарисов, 1 вяз, 5 айлантов, 14 ив – всего 39 деревьев, тем самым правам и законным интересам физических лиц, охраняемым законом государственным и общественным интересам был нанесен ущерб в размере 40 тысяч 320 манатов.

В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), расследование ведет Следственное управление. В настоящее время принимаются следственные меры по выявлению и привлечению к ответственности полного круга виновных лиц.