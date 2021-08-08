В России депутат-миллиардер признался в убийстве человека

Депутат Заксобрания Камчатского края РФ Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека в попытке выгнать медведя из села. Заявление депутата распространила представитель депутата Ольга Струченко. Редькин указал, что стал невольным участником трагедии в поселке Озерновский, передает РИА Новости.

«Я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», – говорится в заявлении.

Также депутат добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона.

Игорь Редькин является одним из самых богатых депутатов России. За последние три года его совокупный личный доход, согласно декларациям, превысил 1,5 млрд рублей. Редькин является совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро».