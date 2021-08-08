Иран закручивает гайки и задраивает люки актуальный комментарий
Больше ста человек уже были арестованы в ходе подавления протестов, охвативших страну и, в первую очередь, южные регионы, испытывающие критическую нехватку воды. В качестве уже привычного средства во время полицейских операций власти отключают мобильную связь и интернет. Включить или выключить нужные кнопки или рубильники, конечно, гораздо легче, чем дать воду, то есть построить или модернизировать десятилетиями не ремонтированную ирригационную структуру и систему водоснабжения.
Совсем, видимо, не зря к инаугурации президента-консерватора Раиси заметно ускорилась работа по утверждению закона «О защите прав пользователей виртуального пространства и регулировании ключевых онлайн-сервисов», разработка которого тянулась с 2018 года. В конце июля депутаты иранского парламента 121 голосами против 74 приняли решение запустить экспериментальную имплементацию закона. Документ еще пройдет двухмесячную экспертизу силами специально отобранных парламентариев, а потом его отправят на утверждение в Совет стражей Конституции, аналог Конституционного суда. После этого «закон о защите» будет «экспериментально» введен в действие на срок до пяти лет, а позже приобретет статус постоянного закона.
Каких-то серьезных оснований сомневаться, что его по каким-то причинам заблокируют, нет. В Иране давно отлаженная система цензурирования интернета. По данным американского издания Slate, здесь немаленькая армия пользователей: 57,4 миллиона из 82-миллионного населения. Но с 2009 года тут заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, с 2018 года - Telegram. В последние несколько месяцев, пишут, власти научились при необходимости перекрывать доступ к WhatsApp и Instagram.
Казалось бы, куда жестче можно отрегулировать интернет-среду? Можно. «Закон о защите» предусматривает, что крупные международные компании, включая, например, Google, Microsoft или Amazon, предоставляющие интернет-сервисы, должны будут согласиться функционировать на основе законов и норм Исламской республики и сотрудничать с властями в вопросах контроля и цензуры контента. В случае отказа их работа будет блокирована или существенным образом затруднена. С учетом того, что в отношении Ирана действуют американские санкции, очевидно, что иностранные компании, в первую очередь, американские, откажутся подчиняться и таки будут блокированы.
За производство и распространение программ для обхода цензуры, которые сейчас широко используются иранцами, виновным будет грозить наказание до двух лет тюремного заключения.
Кроме того, предлагается внедрить многоуровневую систему, в которой бы доступ к интернет-услугам зависел от статуса пользователя: его возраста, профессии или конкретных рабочих задач. Так, например, сейчас, пишет Slate, некоторые университетские профессора получают отдельный доступ к YouTube «для исследовательских целей». Это разделение возможностей между простыми смертными и доверенными людьми с особым доступом, которое нынче носит относительно произвольный характер, будет закреплено законом.
Кроме того, будет запрещена анонимность в Сети: от провайдеров потребуют, чтобы пользователи не могли скрываться за выдуманными «никами», что практически убивает шансы на свободное обсуждение острых общественных проблем в интернете из страха перед репрессиями.
Огромное количество иранцев, больше 930 тысяч, подписали петицию против принятия «закона о защите», а с 28 июля в иранских социальных сетях идет кампания протеста под хэштегом (на фарси) #No_to_the_protection_bill. Но по этому поводу, где надо уже сложилось соответствующее мнение. 30 июля было опубликовано открытое письмо бригадного Мохаммада Резы Нагди, в котором тот призвал «сохранять стойкость и навсегда покончить с властью иноземцев над иранским интернетом». Очевидно, таки постараются покончить. Иран закручивает гайки и задраивает люки, готовясь к новому периоду противостояния с враждебным, как тут считают, внешним миром. Правда, только из того мира и могут прийти такие нужные инвестиции. Но при выборе между надеждой и недоверием Тегеран делает ставку на второе.