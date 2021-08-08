Больше ста человек уже были арестованы в ходе подавления протестов, охвативших страну и, в первую очередь, южные регионы, испытывающие критическую нехватку воды. В качестве уже привычного средства во время полицейских операций власти отключают мобильную связь и интернет. Включить или выключить нужные кнопки или рубильники, конечно, гораздо легче, чем дать воду, то есть построить или модернизировать десятилетиями не ремонтированную ирригационную структуру и систему водоснабжения.

Совсем, видимо, не зря к инаугурации президента-консерватора Раиси заметно ускорилась работа по утверждению закона «О защите прав пользователей виртуального пространства и регулировании ключевых онлайн-сервисов», разработка которого тянулась с 2018 года. В конце июля депутаты иранского парламента 121 голосами против 74 приняли решение запустить экспериментальную имплементацию закона. Документ еще пройдет двухмесячную экспертизу силами специально отобранных парламентариев, а потом его отправят на утверждение в Совет стражей Конституции, аналог Конституционного суда. После этого «закон о защите» будет «экспериментально» введен в действие на срок до пяти лет, а позже приобретет статус постоянного закона.

Каких-то серьезных оснований сомневаться, что его по каким-то причинам заблокируют, нет. В Иране давно отлаженная система цензурирования интернета. По данным американского издания Slate, здесь немаленькая армия пользователей: 57,4 миллиона из 82-миллионного населения. Но с 2009 года тут заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, с 2018 года - Telegram. В последние несколько месяцев, пишут, власти научились при необходимости перекрывать доступ к WhatsApp и Instagram.

Казалось бы, куда жестче можно отрегулировать интернет-среду? Можно. «Закон о защите» предусматривает, что крупные международные компании, включая, например, Google, Microsoft или Amazon, предоставляющие интернет-сервисы, должны будут согласиться функционировать на основе законов и норм Исламской республики и сотрудничать с властями в вопросах контроля и цензуры контента. В случае отказа их работа будет блокирована или существенным образом затруднена. С учетом того, что в отношении Ирана действуют американские санкции, очевидно, что иностранные компании, в первую очередь, американские, откажутся подчиняться и таки будут блокированы.

За производство и распространение программ для обхода цензуры, которые сейчас широко используются иранцами, виновным будет грозить наказание до двух лет тюремного заключения.