Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден золотым орденом «Друг Азербайджана»
В Минске президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко вручен золотой Орден «Друг Азербайджана», учрежденный международным журналом «Мой Азербайджан», за братское и дружеское отношение к азербайджанскому народу и за особо большие заслуги в установлении, укреплении и развитии двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой.
Главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан» Эмиль Насирли принял участие в "Большом разговоре с Президентом", который традиционно проводится в Минске для журналистов, представителей общественности, экспертного и медийного сообщества в формате пресс-конференции. После конференции главный редактор вручил орден президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Выразив удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, Эмиль Насирли подчеркнул, что дружба между двумя народами опирается на глубокие исторические корни. Отметив, что официальные лица обеих стран играют особую роль в развитии связей, Эмиль Насирли сказал, что сотрудничество между государственными органами Азербайджана и Республики Беларусь в рамках двусторонних и международных организаций успешно развивается.
Главный редактор Эмиль Насирли отметил, что встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Баку и в Минске служат успешному продолжению стратегии, осуществляемой обеими странами в общественно-политической, социально-экономической сферах.
Эмиль Насирли также отметил, что в Азербайджане уважают, любят и ценят дружбу белорусского народа. «Ваши отношения с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым, безусловно, позитивно отразились на отношениях наших народов» - добавил Эмиль Насирли.
Президент А.Лукашенко, в свою очередь выразил признательность Редакционному Совету и коллективу международного журнала «Мой Азербайджан».
Он высоко оценил работу, проводимую азербайджанской стороной для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества. Особо подчеркнув тот факт, что с каждым днем развиваются дружеские отношения между государствами.