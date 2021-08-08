Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден золотым орденом «Друг Азербайджана»

Отдел информации 12:45

В Минске президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко вручен золотой Орден «Друг Азербайджана», учрежденный международным журналом «Мой Азербайджан», за братское и дружеское отношение к азербайджанскому народу и за особо большие заслуги в установлении, укреплении и развитии двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой. Главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан» Эмиль Насирли принял участие в "Большом разговоре с Президентом", который традиционно проводится в Минске для журналистов, представителей общественности, экспертного и медийного сообщества в формате пресс-конференции. После конференции главный редактор вручил орден президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Выразив удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, Эмиль Насирли подчеркнул, что дружба между двумя народами опирается на глубокие исторические корни. Отметив, что официальные лица обеих стран играют особую роль в развитии связей, Эмиль Насирли сказал, что сотрудничество между государственными органами Азербайджана и Республики Беларусь в рамках двусторонних и международных организаций успешно развивается. Главный редактор Эмиль Насирли отметил, что встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Баку и в Минске служат успешному продолжению стратегии, осуществляемой обеими странами в общественно-политической, социально-экономической сферах.