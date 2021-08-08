Икрам Нур, автор haqqin.az 12:50

Вчера, 9 августа, состоялась длившаяся около часа телефонная беседа Эммануэля Макрона с новым президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе нее президент Франции говорил воистину удивительные вещи… В частности, о том, что «Париж и Тегеран должны создать основу для стабильности и обеспечить стабильность во всех сферах, включая морское судоходство». Более того, по мнению французского президента, Иран и Франция могут сыграть роль в установлении мира и стабильности в регионе посредством своего сотрудничества».

Может показаться, что Макрон решил изящно и технично «обогнать паровоз», застолбив французскому бизнесу переговорные площадки в тегеранских кабинетах власти еще до того, как состоится американо-иранская сделка. Что было бы вполне объяснимо: в конце концов французские компании от антииранских санкций потеряли в Иране с 2011 года рынки объемом примерно в 20 миллиардов евро – сумма немаленькая. Такая, что очень хочется вернуть, даже если при этом нужно будет подсидеть заокеанского партнера. Ничего личного, это ведь только бизнес, а так-то Париж всегда за тесное «атлантическое единство». Но Макрон сам разрушил надежды французского капитала, четко указав в диалоге свой интерес: «Франция всегда пыталась найти решение для обеспечения стабильности в Ливане, и выражает надежду, что будет заложена основа для стабильности и решения проблем страны с помощью Ирана». Логику французского лидера можно понять ведь все его инициативы в Бейруте разбились о несокрушимую позицию Хезбаллы. И без содействия Тегерана ему здесь не обойтись - очередной дипломатический провал Парижа все ближе, он уже виден и приветливо машет как Елисейскому дворцу, так и главному его обитателю. Но если такую логику Макрона понять можно, то вот принять ее – это вряд ли.

И вот почему: французский президент дает Тегерану завышенные обещания, которые заранее выполнить не в состоянии. В беседе с ним Раиси жаловался на позицию США по ядерной сделке и сделал Макрона почтальоном, который должен передать в Вашингтон послание о том, что по ракетной программе торга не будет. Президент Франции дал понять, что силою своего дипломатического красноречия сделает все для разрешения этого противоречия. Но помощь по Ливану – вперед. А пока, в качестве жеста доброй воли, французы рады будут видеть Иран в качестве участника в своих… армянских проектах. Тем самым намекая на то, что поможет Тегерану восстановить его влияние на Южном Кавказе, изрядно потрепанное в ходе победоносной для Баку Второй карабахской войны. И тут открывается поле для версий, главная из которых звучит следующим образом: Макрон действительно такой недалекий политик или же его попросили из Белого дома таковым казаться? Или же перед нами пример энтузиазма сродни глупости? Визит Пашиняна в Тегеран прекрасно продемонстрировал, что конкретики в армяно-иранских отношений нет никакой и все сводится к набору деклараций и каких-то мутных намерений, о которых много говорят, но никак не могут реализовать.