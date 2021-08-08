«У человечества осталось 10 лет»: Чубайс назвал главный вызов на ближайшие годы

Главным вызовом на ближайшее десятилетие станут климатические изменения, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим...», – написал Чубайс в Facebook, его слова приводит российское издание «Взгляд».

По его словам, климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человека – безоговорочна.

Также Чубайс отметил, что самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату: «Планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие – форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива».

Спецпредставитель российского президента добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия. «У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, в том числе отказавшись от нефти и газа», – считает Чубайс.