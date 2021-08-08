Günay Bank поддержал турецкий Фонд борьбы с лесными пожарами

Руководство и коллектив ОАО Günay Bank с целью скорейшего восстановления территорий, пострадавших от пожаров в Турции, поддержали турецкий Фонд борьбы с лесными пожарами.

В связи с этим банк на своих официальных социальных страницах поделился следующим текстом: «Мы, #GunayBank, всегда с тобой, #Наша Турция! Ваше горе – наше горе, ваша радость – наша радость. Мы верим, что наши горящие леса в скором времени станут цветущими уголками.

Всем своим коллективом мы всегда с вами. Присоединяемся к доброй инициативе Ассоциации банков Азербайджана, и пусть по 5 саженцев от имени каждого нашего сотрудника станут вашими».