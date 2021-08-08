В Китае нашли виновных во вспышке «дельты»

В Китае нашли виновных в новой вспышке коронавируса — после того как «дельта»-вариант инфекции распространился на 31 провинцию страны, были наказаны более 40 представителей местных властей. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на доклад здравоохранительного ведомства.

Как пишет Лента.ру, на момент публикации в Китае зафиксировано более тысячи зараженных с явными симптомами COVID-19, это худшая официально признанная вспышка заболевания в стране за последний год. Местные власти, в соответствии с регламентом, ввели жесткие карантинные меры. Там, где эти шаги провалились, были выявлены виновники — это 47 представителей административной и медицинской власти на разных уровнях. Каким именно наказаниям они подверглись, не сообщается.

В публикации отмечается, что источник новой вспышки удалось установить. Инфицированный прибыл самолетом из России в город Нанкин.