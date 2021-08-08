«Азеригаз» отправляется с «Открытым микрофоном» в Ярдымлы

В селе Деллекли Ярдымлинского района 11 августа будет организована «Передвижная приемная» ПО «Азеригаз». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, жители, которые примут участие в акции «Открытый микрофон», смогут озвучить свои проблемы и предложения относительно газоснабжения.

С целью обеспечения комфортности участия граждан в акции структурой были учтены некоторые нюансы. Так, чтобы жители могли свободно, без каких-либо предостережений высказать свои проблемы и жалобы, участие в акции полномочных лиц, имеющих или не имеющих к ней отношение, не предусмотрено.

Акция продлится с 11:00 до 14:00.