Джавид Гара отмечает, что вчера они получили информацию о том, что сотрудники заповедника поймали джейрана, после чего экоактивисты сразу же выехали на место происшествия. Отметим, что директором Ширванского парка является Ялчын Ахмедов.

В воскресенье вечером мы засняли раненного Джейрана в Ширванском национальном парке. Животное имело характерное пулевое ранение. Об этом haqqin.az заявил глава организации EcoFront Джавид Гара.

«Мы приехали сегодня рано утром и заявили сотрудникам заповедника, что хотим увидеть джейрана. Они впали в замешательство и около двух часов водили нас по территории заповедника. Поняв, что дело тут не чисто, мы сами приступили к поискам животного и вскоре обнаружили его спрятанную тушу в зарослях. У животного были связаны ноги. На наши расспросы руководство заповедника заявило, что животное якобы умерло от ран, нанесенных хищником. А тело работники парка спрятали потому, что «впали в панику и не знали, что делать», - сказал Джавид Гара.

В то же время замначальника Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова заявила haqqin.az, что животное погибло от ран, нанесенных хищником и в этой истории нет никакой сенсации.

«Вчера вечером сотрудники заповедника поймали раненное животное. К 12 часам ночи оно еще было живо и его осматривал ветеринар. У животного не было пулевых ранений, такое в заповеднике исключено. Джейран подвергся нападению хищника, и на его туше отчетливо видны раны, нанесенные клыками хищника. Животное скончалось от потери крови», - сказала Арзу Самедова.

На вопрос о том, почему животное было связано, представитель Минэкологии заявила, что это было сделано ветеринаром для удобства перевозки тела.

«Есть видео, где ветеринар осматривает раненное животное, и думаю, что оно скоро будет официально распространено. Что касается утверждений о том, что тело животного было спрятано, то они тоже необоснованны. Когда животное погибает по естественным причинам (нападение хищника, относится к таковым –ред.), то его тушу оставляют в естественной среде обитания, где им питаются падальщики. Когда эко-активисты прибыли в заповедник и потребовали показать тушу животного, то охранник просто замешкался и ему потребовалось время, чтобы согласовать это с руководством. Никаких намерений скрывать тушу животного не было, а на лицо банальная бюрократическая проволочка», - сказала Арзу Самедова.

На вопрос, почему тело животного было оставлено в камышах, а не в открытой местности, Арзу Самедова сказала, что это незначительная ошибка персонала. Но сути дела это не меняет.

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В Ширванском Национальном парке убит джейран. Об этом заявил глава EcoFront Джавид Гара.

Как утверждает экоактивист, ноги животного были завязаны, а его тушу обнаружили в камышах. Джавид Гара высказывает уверенность, что это дело рук сотрудников Ширванского национального парка (120 км к югу от Баку).

Эколог также поделился информацией, что джейран получил пулевое ранение. Джавид Гара поделился в сети видео убитого джейрана.

Официальные структуры пока не комментируют гибель редкого животного, которое занесено в Красную книгу.