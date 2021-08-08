Объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо

Сегодня в Федерации дзюдо Азербайджана состоялось заседание под руководством вице-президента Садыха Садыхова.

Был назначен новый тренерский штаб мужской сборной Азербайджана. Новым главным тренером стал бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Мовлуд Миралиев. Помогать ему будут Эльчин Исмайлов, Эльхан Раджабли, Шюмшяд Бахрамов, Ильхам Мамедов и Заур Бабаев.

Принято решение, что отныне взрослая и молодежная команды будут тренироваться вместе, а назначенный тренерский штаб будет контролировать обе сборные.

Напомним, после провала в Токио, где мужская сборная Азербайджана, отправившись на Олимпиаду в полном составе, не смогла завоевать ни одной награды, был уволен весь прежний тренерский штаб во главе с украинским специалистом Русланом Машуренко.

В ходе сегодняшнего заседания Садых Садыхов отметил, что за прошедший олимпийский цикл сборная Азербайджана была обеспечена всем необходимым, участвовала в зарубежных учебно-тренировочных сборах и крупнейших международных соревнованиях. Он подчеркнул, что в новом тренерском штабе собраны специалисты, имеющие как спортивный, так и тренерский опыт. По его мнению, это должно помочь команде.

Новый главный тренер Мовлуд Миралиев заявил, что постарается оправдать возложенные на него надежды.

В заседании также принимали участие генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Бабанлы и его заместитель Эльнур Ашрафоглу.