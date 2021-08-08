На Азербайджан надвигается «Люцифер» главная тема
Нынешний август грозит стать еще более знойным, чем июль, хотя, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в 2021-м он и стал вторым самым высокотемпературным июлем, когда-либо зарегистрированным в Европе. Волны жары прокатились по всей Европе - от Прибалтики до восточного Средиземноморья.
Но теперь, по прогнозам итальянских синоптиков, на Южную Европу надвигается африканский субтропический антициклон, который за огненный характер назвали «Люцифером». Охватывая палящим зноем южные провинции Италии, вслед за тем «Люцифер» принесет жару в Грецию, Турцию и дотянется своей раскаленной дланью аж до Южного Кавказа. В восьми городах Италии объявлен высший, «красный» уровень опасности из-за предстоящей жаркой недели. Местные метеорологи прогнозируют беспрецедентную жару - столбик термометра будет достигать 47-48 градусов.
О том, что население планеты переживает рекордно жаркое лето, чреватое многократным увеличением лесных пожаров, осушением рек, падением урожайности зерновых и др., говорится и в шестом отчете МГЭИК - Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (The Intergovernmental Panel on Climate Change).
МГЭИК пришла к выводу, что процесс климатических изменений на планете ускоряется и обретает новые масштабы. Климат меняется во всех регионах Земли быстро и со все более частыми экстремальными явлениями, говорится в отчете.
Аномальная жара держится не только в Европе, но и в Северной Америке и на Дальнем Востоке. Из-за теплового удара выбыли из соревнований несколько спортсменов по различным видам спорта во время Олимпиады в Токио. В связи с экстремальной жарой в юго-восточных провинциях Китая закрылись фабрики, а в Корее погибли сотни тысяч голов крупного рогатого скота. Все это результат изменения климата, которые, вероятно, станут более частыми, если правительства мира не решат переключиться с загрязняющих ископаемых видов топлива на чистые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, заявил журналистам руководитель восточно-азиатского бюро Гринпис Микен Ким.
А что ждет наш регион?
Как сообщила haqqin.az глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, по рекомендации Всемирной метеорологической организации (ВМО) аномальной жарой в Азербайджане нужно считать период, когда температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне +35 и выше.
На фоне глобального изменения климата исследуются все температурные аномалии в летние месяцы в нашей стране, волны жары на Апшеронском полуострове, анализируется тенденция изменения этих показателей. Таким образом установлено, что за последние 25 лет на Апшеронском полуострове преобладают положительные температурные аномалии. В Баку средняя максимальная температура, в особенности в августе, значительно повысилась, наблюдается как повторяемость, так и продолжительность волн жары, утверждает метеоролог.
На Апшероне все чаще случаются температурные всплески, что приводит к различным негативным последствиям в окружающей среде и повышению чувствительности людей к этим аномалиям.
По мнению У.Тагиевой, одним из проявлений климатических изменений является участившаяся повторяемость и продолжительность волн зноя. Эта проблема стала особенно явной после аномальной жары в Европе в 2003 году и последствий, к которым она привела.
В период 1960-1990 гг. синоптики-исследователи еще не использовали термин «волны жары». Ныне же происходящие в мире глобальные климатические изменения послужили причиной формирования в научных кругах новых понятий. Согласно докладу ВМО, последние 20 лет вошли в историю как самые жаркие годы столетия. Исследования показывают, что в базовый период (1960-1990 годы) в течение 30 лет в Баку было отмечено всего две волны жары, и их продолжительность не превышала 6 дней. В последующие же 25 лет наблюдалось уже 17 случаев таких волн. Из них 14 случились в последние 14 лет. В 2002, 2012, 2014, 2015 годах в один летний сезон было отмечено даже по два случая волн жары. В основном средняя продолжительность зноя составляла 5,5 дня при максимальной продолжительности 6 дней, а в 1991-2015 годы – уже 7,3 дня. Максимальная продолжительность жары отмечена в 2010 году, когда она длилась 24 дня, отметила метеоролог.
В последние десятилетия в Азербайджане каждый год ставит новый рекорд по жаре. Нынешний июнь тоже был рекордно знойным, и с каждым годом температура воздуха летом все более повышается. Очень жаркие периоды случались в нашей стране и в прошлом, но средняя тепература воздуха тогда и сейчас резко отличается - она повысилась на несколько градусов. В Азербайджане +40 градусов не такое уж редкое явление, но в прошлом такая температура держалась от силы 1-2 дня. Теперь же число жарких волн постоянно учащается, и это общемировая тенденция. К сожалению, как показывают исследования МГЭИК, даже если случится чудо и в мире вообще прекратятся выбросы СO2 в атмосферу, парниковые газы сохраняются настолько долго, что процесс повышения температуры воздуха во всем мире все равно продолжится, делает неутешительный прогноз У.Тагиева.