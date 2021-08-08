Джейхун Наджафов, собкор 14:54

Нынешний август грозит стать еще более знойным, чем июль, хотя, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в 2021-м он и стал вторым самым высокотемпературным июлем, когда-либо зарегистрированным в Европе. Волны жары прокатились по всей Европе - от Прибалтики до восточного Средиземноморья.

Но теперь, по прогнозам итальянских синоптиков, на Южную Европу надвигается африканский субтропический антициклон, который за огненный характер назвали «Люцифером». Охватывая палящим зноем южные провинции Италии, вслед за тем «Люцифер» принесет жару в Грецию, Турцию и дотянется своей раскаленной дланью аж до Южного Кавказа. В восьми городах Италии объявлен высший, «красный» уровень опасности из-за предстоящей жаркой недели. Местные метеорологи прогнозируют беспрецедентную жару - столбик термометра будет достигать 47-48 градусов. О том, что население планеты переживает рекордно жаркое лето, чреватое многократным увеличением лесных пожаров, осушением рек, падением урожайности зерновых и др., говорится и в шестом отчете МГЭИК - Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (The Intergovernmental Panel on Climate Change). МГЭИК пришла к выводу, что процесс климатических изменений на планете ускоряется и обретает новые масштабы. Климат меняется во всех регионах Земли быстро и со все более частыми экстремальными явлениями, говорится в отчете.

Аномальная жара держится не только в Европе, но и в Северной Америке и на Дальнем Востоке. Из-за теплового удара выбыли из соревнований несколько спортсменов по различным видам спорта во время Олимпиады в Токио. В связи с экстремальной жарой в юго-восточных провинциях Китая закрылись фабрики, а в Корее погибли сотни тысяч голов крупного рогатого скота. Все это результат изменения климата, которые, вероятно, станут более частыми, если правительства мира не решат переключиться с загрязняющих ископаемых видов топлива на чистые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, заявил журналистам руководитель восточно-азиатского бюро Гринпис Микен Ким. А что ждет наш регион? Как сообщила haqqin.az глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, по рекомендации Всемирной метеорологической организации (ВМО) аномальной жарой в Азербайджане нужно считать период, когда температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне +35 и выше. На фоне глобального изменения климата исследуются все температурные аномалии в летние месяцы в нашей стране, волны жары на Апшеронском полуострове, анализируется тенденция изменения этих показателей. Таким образом установлено, что за последние 25 лет на Апшеронском полуострове преобладают положительные температурные аномалии. В Баку средняя максимальная температура, в особенности в августе, значительно повысилась, наблюдается как повторяемость, так и продолжительность волн жары, утверждает метеоролог.