Посол Азербайджана привлек внимание госсекретаря к Северу и Югу

Во время прощального визита в МИД Латвии исполняющий обязанности госсекретаря Нормундс Пенке высоко оценил вклад Джаваншира Ахундова в совершенствование взаимоотношений двух стран и отметил, что, имея в виду успешный политический диалог Латвии и Азербайджана, надо развивать также и контакты между предпринимателями двух государств. В ходе разговора в МИД было подчеркнуто, что особенно важно после нормализации эпидемиологической ситуации уделить внимание экономическим взаимоотношениям.

Подошел к завершению срок пребывания посла Азербайджанской Республики Джаваншира Ахундова в Латвийской Республике. Перед отъездом дипломат нанес визиты в Министерство иностранных дел Латвии, парламент (Сейм) Латвии, в Министерство сообщений этой страны.

В свою очередь, Дж.Ахундов отметил, что необходимо развивать новые и существующие транспортные коридоры между Латвией и Азербайджаном, а также особо подчеркнул перспективы торгового коридора Север-Юг.

Латвийский дипломат, со своей стороны указал на то, что особенно важным инструментом практического сотрудничества в двустороннем межгосударственном развитии и важных политических решений является формат заседаний межправительственной комиссии.

Н.Пенке и Дж.Ахундов выразили готовность двух стран и дальше продолжать двустороннее сотрудничество, а также сотрудничество в рамках поддержки со стороны международных организаций, в том числе ООН.

Во время встречи партнеры затронули вопрос дальнейших шагов в продолжении политического диалога между Латвией и Азербайджаном. Важной частью встречи также было обсуждение актуальной ситуации на Южном Кавказе.

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По завершении своей миссии в Латвии посол Джаваншир Ахундов нанес прощальный визит спикеру латвийского Сейма Инаре Мурниеце. Приветствуя азербайджанского посла, И.Мурниеце выразила удовлетворение высоким уровнем азербайджано-латвийских отношений. Высоко оценив усилия посла в этом направлении, и особенно «его личный вклад в укрепление политического диалога между двумя странами», спикер отметила, что за время его пребывания в должности контакты между двумя странами, в том числе взаимные визиты и встречи, приобрели регулярный характер.

С удовольствием вспоминая свой последний визит в Азербайджан и плодотворные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также спикером Милли Меджлиса и другими государственными деятелями, спикер поделились своими впечатлениями от пребывания в Азербайджане.

В ходе беседы И. Мурниеце напомнила о приглашении спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой в Латвийскую Республику, отметила, что латвийская сторона активно готовится к этому визиту, высказав просьбу еще раз передать ее приглашение своей коллеге.

Выразив удовлетворение развитием межпарламентских отношений между двумя странами, спикер подчеркнула тесное сотрудничество парламентских рабочих групп двух стран, высоко оценив заслуги председателя межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романа Наудиньша.

И.Мурниеце подчеркнула укрепление отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, а также отметила важность политики Восточного партнерства. Она также выразила надежду, что работа над Всеобъемлющим соглашением между ЕС и Азербайджаном в ближайшее время будет завершена.

Смикер отметила заинтересованность Латвии в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, подчеркнув важность регулярных контактов между деловыми кругами двух стран.

В свою очередь, посол Джаваншир Ахундов поблагодарил Инару Мурниеце за высокую оценку его работы в Латвийской Республике. Посол отметил, что у него в Латвии сложились конструктивные и дружеские отношения, и он покидает страну с позитивными впечатлениями. Упомянув о визитах и встречах глав государств, спикеров парламентов, министров иностранных дел и других высокопоставленных должностных лиц двух стран, а также напомнив важные соглашения, подписанные между двумя странами, посол подчеркнул, что контакты на высоком уровне сыграли весомую роль в развитии двусторонних отношений.

Посол Азербайджана высоко оценил поддержку латвийской стороны, особенно на уровне заместителя премьер-министра и министра обороны Латвийской Республики, других государственных деятелей и политиков, в том числе депутатов Сейма Латвии Романа Наудиньша, Арманда Краузе и Александра Кирштейнса и других, решительно высказавшихся за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана во время Отечественной войны, что является ярким свидетельством высокого уровня двусторонних отношений.

Дж.Ахундов также проинформировал Инару Мурниеце о масштабных проектах реконструкции, в частности, транспортной инфраструктуры, реализуемых в настоящее время на территориях Азербайджана, освобожденных в результате победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и подчеркнул важность недавнего визита группы латвийских парламентариев на освобожденные территории Азербайджана, благодаря которому латвийское и мировое сообщество получило достоверную информацию о фактах армянского вандализма.