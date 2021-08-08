Ильхам Алиев приказал пробурить 28 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает АзерТАдж, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 28 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 26 населенных пунктах с населением 93014 человек в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах выделено 1,96 млн манатов.