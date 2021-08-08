Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил адвокат обвиняемого. Адвокат отметил, что они не согласны с обвинениями, предъявленными его подзащитному. Сторона защиты потребовала снять арест, наложенный на счет обвиняемого. Бывший заместитель министра попросил суд предоставить ему время для выступления с последним словом.

Процесс был отложен.

Отметим, прокурор потребовал приговорить Р.Байрамова к 10 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

В ходе обыска, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Р.Байрамова и З.Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении З.Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий – в обмен на материальный интерес выдаче разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.

Также было установлено, что Р.Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы.

Была получена информация о том, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, изобразительных школ, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.

В рамках уголовного дела, расследование которого проводилось в Службе государственной безопасности, Р.Байрамов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, присвоении, служебном подлоге, а З.Султанов – в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении.

Уголовное дело З.Султанова было выделено в отдельное судопроизводство.