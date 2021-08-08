Грузия на втором месте в мире по скорости распространения COVID

Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса: на 100 тысяч жителей там приходится более сотни заболевших. Такую статистику привел The New York Times.

По данным издания, сейчас Грузию по этому показателю опережает лишь остров Мэн — коронное владение Великобритании в ирландском море, где проживают менее 85 тысяч человек.

Сложившуюся в Грузии ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По ее словам, большое число новых случаев заражения вызвано распространением «дельта»-штамма инфекции. «Новый штамм, как показывает мировая практика, имеет другой темп и сложность. ...Это именно та главная причина, из-за чего сегодня мы находимся в таком сложном процессе», — приводит ее слова Sputnik Грузия.

Министр отметила, что за последние несколько недель в стране более чем на 50 процентов выросло число вызовов бригад скорой помощи. Зачастую медики прибывают с опозданием и не успевают оказать пациентам необходимую помощь.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 455 846, при этом более 43 тысяч пациентов находятся в активной стадии заболевания. Жертвами инфекции стали 6 182 человека.