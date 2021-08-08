Азербайджан теряет иностранные инвестиции? наш комментарий
В прошлом году произошло значительное снижение глобального объема прямых иностранных инвестиций, и Азербайджан, к сожалению, не составил исключения. Как отмечается во «Всемирном инвестиционном отчете-2021» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), если в 2019 году в страну было вложено 1,504 млрд долларов иностранных инвестиций, то в прошлом году этот показатель составил всего 507 млн долларов.
Снижение иностранных инвестиций за год на 66% и так вызывает тревогу. А если учесть, что этот показатель почти вдвое выше среднемирового, то это уже требует более детального анализа.
Тем более, что произошло значительное снижение объема прямых инвестиций и самого Азербайджана в зарубежные страны. Так, если в 2019 году в зарубежные страны было инвестировано 2,432 млрд долларов, то в прошлом году этот показатель снизился втрое - до 825 млн долларов.
Правда, даже несмотря на это Азербайджан стал второй среди переходных стран по объему инвестиций в зарубежные страны после России ($6,3 млрд). Получается, что Азербайджан не только теряет инвестиционную привлекательность, но и сам не заинтересован в инвестициях в другие страны, что противоречит экономической политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.
Многие могут возразить, мол, в прошлом году инвесторы не спешили вкладывать средства, особенно в нефтегазовую сферу, которая традиционно привлекала наибольшие инвестиции в Азербайджане. А сам Азербайджан к тому же провел дорогостоящую победную войну за освобождение ранее оккупированных Арменией территорий. Все это верно, около 10 млрд манатов поглотили антикоронавирусные меры и оборона с безопасностью. Но экономика, благодаря которой эти меры реализовались, не терпит отлагательств и безразличия.
Глава государства обратил внимание на сложившуюся ситуацию раньше, чем ЮНКТАД. Проанализировав работу межправительственных комиссий со многими странами, он выявил интересную тенденцию, сложившуюся в последнее время - иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. То есть больше хотят зарабатывать в нашей стране, а не вкладывать. В принципе против этого никто не возражает, более того, сегодня правительство привлекает иностранных подрядчиков, контракторов даже на освобожденные земли. И это положительный фактор. Но, как подчеркнул сам президент:
«Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль».
И президент дал указание всем посольствам в зарубежных странах посредством своих контактов информировать потенциальных инвесторов, в частности об Алятской свободной экономической зоне. Он обязал руководителей межправкомиссий в ходе проведения заседаний непременно обеспечить присутствие представителей Свободной экономической зоны и обязательно включить эту тему в повестку дня. Так как без прямых иностранных инвестиций страна не сможет развиваться так, как этого хотелось бы. Поэтому задача межправкомиссий с другими странами заключается в первую очередь в обеспечении поставок средств из-за рубежа в Азербайджан. А СЭЗ может быть привлекательной для потенциальных инвесторов.
Действительно, созданная в АСЭЗ инфраструктура, большая работа на освобожденных землях будут привлекательны для инвесторов. И одним СЭЗ, несмотря на всю ее привлекательность и перспективность, думается, не надо ограничиваться.
Надо сделать все, чтобы в страну поступали новые технологии, открывались новые рабочие места, росла зарплата граждан, производилась конкурентоспособная продукция, расширялись экспортные возможности ненефтяного сектора. Кстати, нефтяной сектор уже перестал преобладать в структуре нашего ВВП. Но абсолютное большинство экспорта продолжает обеспечиваться все же нефтегазовой продукцией. Поэтому и здесь проведение реформ и привлечение иностранных инвесторов, в частности, в промышленный сектор, являются одним из основных факторов.
Но это в будущем. А пока картина нерадостная: по итогам первого полугодия общий объем инвестиций в промышленность сократился на 7,9% - до 5,920 млрд манатов. И это при том, что именно в сферу промышленности направлено более половины (54,4%) всех инвестиций. Снижаются инвестиции как в нефтегазовый сектор (на 2,8%), так и в ненефтегазовый сектор (спад 11,3%). Снижаются как иностранные, так и внутренние инвестиции…