Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:30

В прошлом году произошло значительное снижение глобального объема прямых иностранных инвестиций, и Азербайджан, к сожалению, не составил исключения. Как отмечается во «Всемирном инвестиционном отчете-2021» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), если в 2019 году в страну было вложено 1,504 млрд долларов иностранных инвестиций, то в прошлом году этот показатель составил всего 507 млн долларов. Снижение иностранных инвестиций за год на 66% и так вызывает тревогу. А если учесть, что этот показатель почти вдвое выше среднемирового, то это уже требует более детального анализа.

Тем более, что произошло значительное снижение объема прямых инвестиций и самого Азербайджана в зарубежные страны. Так, если в 2019 году в зарубежные страны было инвестировано 2,432 млрд долларов, то в прошлом году этот показатель снизился втрое - до 825 млн долларов. Правда, даже несмотря на это Азербайджан стал второй среди переходных стран по объему инвестиций в зарубежные страны после России ($6,3 млрд). Получается, что Азербайджан не только теряет инвестиционную привлекательность, но и сам не заинтересован в инвестициях в другие страны, что противоречит экономической политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Многие могут возразить, мол, в прошлом году инвесторы не спешили вкладывать средства, особенно в нефтегазовую сферу, которая традиционно привлекала наибольшие инвестиции в Азербайджане. А сам Азербайджан к тому же провел дорогостоящую победную войну за освобождение ранее оккупированных Арменией территорий. Все это верно, около 10 млрд манатов поглотили антикоронавирусные меры и оборона с безопасностью. Но экономика, благодаря которой эти меры реализовались, не терпит отлагательств и безразличия. Глава государства обратил внимание на сложившуюся ситуацию раньше, чем ЮНКТАД. Проанализировав работу межправительственных комиссий со многими странами, он выявил интересную тенденцию, сложившуюся в последнее время - иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. То есть больше хотят зарабатывать в нашей стране, а не вкладывать. В принципе против этого никто не возражает, более того, сегодня правительство привлекает иностранных подрядчиков, контракторов даже на освобожденные земли. И это положительный фактор. Но, как подчеркнул сам президент: