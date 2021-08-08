Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане

Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс сегодня вручил аккредитационное письмо министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Азербайджане.

«Я намерен прилагать больше усилий для укрепления давнего партнерства ЮНИСЕФ с правительством Азербайджана, сотрудничать во имя обеспечения лучшего будущего для каждого ребенка в стране», - заявил новый представитель организации.

А.Хайкенс - гражданин Нидерландов. Приехал в Азербайджан вместе с женой и двумя дочерьми.