Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в интервью государственному телеканалу AzTV заявил: итоги первого полугодия показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован даже незначительный рост ВВП. А по итогам шести месяцев экономический рост составил уже 2% - и это хороший показатель. Да, показатель – хороший. Ведь он достигнут после существенного снижения всех социально-экономических показателей по итогам прошлого года в связи с пандемией коронавируса, когда спад в четвертом квартале прошлого года достиг 6,2%. Не верилось даже, что за столь короткий срок можно будет преодолеть последствия сильнейшего кризиса и даже добиться роста экономики. Но это – реальность.

Особенно радует тот факт, что рост ненефтяного ВВП за полугодие превысил 5%. Правда, несколько спало промышленное производство - до уровня 0,3%. Но это обусловлено уже внешним фактором, а именно, сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. А вот рост ненефтяного промпроизводства составил 16,6%. В частности, в сфере сельского хозяйства в результате проведенных реформ наблюдался рост на уровне 5,6%. И эти показатели, как подчеркнул глава государства, в последующие месяцы будут только расти, так как именно в ненефтяном секторе Азербайджана за счет открытия новых предприятий обладает большим потенциалом для наращивания промышленного производства. Логическим следствием эффективной работы правительства стал и такой фактор - за полугодие валютные резервы страны увеличились на 1 млрд долларов, превысив отметку в 52 млрд долларов. Но, как справедливо подчеркнул президент, этот рост мог быть и больше. Дело в том, что валютные резервы страны размещены в различных валютах, и в основном в долларах и евро. А глобальный пандемийный кризис вызвал высокую курсовую волатильность в мировом масштабе, и разница в курсах валют несколько негативно повлияла на общую цифру роста наших валютных резервов.