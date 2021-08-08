Деньги приходят, но уходят на армию, Карабах и соцвыплаты цифры говорят сами за себя
Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в интервью государственному телеканалу AzTV заявил: итоги первого полугодия показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован даже незначительный рост ВВП. А по итогам шести месяцев экономический рост составил уже 2% - и это хороший показатель.
Да, показатель – хороший. Ведь он достигнут после существенного снижения всех социально-экономических показателей по итогам прошлого года в связи с пандемией коронавируса, когда спад в четвертом квартале прошлого года достиг 6,2%. Не верилось даже, что за столь короткий срок можно будет преодолеть последствия сильнейшего кризиса и даже добиться роста экономики. Но это – реальность.
Особенно радует тот факт, что рост ненефтяного ВВП за полугодие превысил 5%. Правда, несколько спало промышленное производство - до уровня 0,3%. Но это обусловлено уже внешним фактором, а именно, сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. А вот рост ненефтяного промпроизводства составил 16,6%. В частности, в сфере сельского хозяйства в результате проведенных реформ наблюдался рост на уровне 5,6%. И эти показатели, как подчеркнул глава государства, в последующие месяцы будут только расти, так как именно в ненефтяном секторе Азербайджана за счет открытия новых предприятий обладает большим потенциалом для наращивания промышленного производства.
Логическим следствием эффективной работы правительства стал и такой фактор - за полугодие валютные резервы страны увеличились на 1 млрд долларов, превысив отметку в 52 млрд долларов. Но, как справедливо подчеркнул президент, этот рост мог быть и больше. Дело в том, что валютные резервы страны размещены в различных валютах, и в основном в долларах и евро. А глобальный пандемийный кризис вызвал высокую курсовую волатильность в мировом масштабе, и разница в курсах валют несколько негативно повлияла на общую цифру роста наших валютных резервов.
Но главное, думается, заключается в осознании того, что не просто достигнут рост резервов. Куда важнее осознать другое - а в каких условиях правительство И.Алиева этого добилось. Пандемийный кризис так сильно ударил по глобальной экономике, что многим странам, в том числе и с достаточно сильной экономикой, пришлось влезть в долги, и довольно масштабные.
Азербайджан же для преодоления навалившихся трудностей, помощи ни у кого не просил, справился со всем самостоятельно, даже другим помогал. И уж совсем уму непостижимо, что страна добилась роста валютных резервов после прошлогодней 44-дневной победоносной войны и на фоне активных работ по восстановлению освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура. И без всяких внешних кредитов и заимствований. А вспомним, к примеру, сколько за этот период кредитов и прочей иностранной помощи получила проигравшая сторона - Армения. Только в прошлом году на оборонные расходы и национальную безопасность было выделено 16,8% средств госбюджета, или 4,425 млрд манатов.
Валютные резервы, конечно, имеют важное значение, но их надо уметь создавать, не допуская необоснованных расходов. Так, внешний долг Азербайджана составляет ныне 19% ВВП. При этом валютные резервы превышают внешний долг примерно в шесть раз. Для мировой практики такое соотношение - редкость, во многих странах, наоборот, госдолг существенно превышает объем валютных резервов и даже ВВП. А между тем положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана по итогам первого полугодия составило 3,4 млрд долларов и, если данная тенденция сохранится, то по итогам года, уверен президент Ильхам Алиев, положительное сальдо удвоится и составит 6-7 млрд долларов. И для этого есть все основания. Экспорт в первом полугодии вырос на 15%, при этом ненефтяной экспорт вырос более чем на 27%.
На приемлемом уровне в 4,3% держится и среднегодовая инфляция. Хотя это и несколько выше верхнего прогнозного предела Центробанка на текущий год, главный банкир страны Эльман Рустамов недавно заявил, что до конца года показатель инфляции опустится до прогнозного уровня в коридоре 2%-4%. Проведенные реформы улучшили также работу налоговых и таможенных органов, значительно повысивших эффективность своей работы. Так, налоговики собрали свыше 810 млн манатов, а таможенные органы - 260 млн манатов. В сумме дополнительные сборы превышают 1 млрд манатов. А большая часть дополнительных доходов направляется на решение социальных вопросов населения. Это различные соцвыплаты, обеспечение жильем семей шехидов, повышение зарплат, пенсий, реализация инфраструктурных проектов…