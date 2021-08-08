Депутат в Кюрдаханы подал, а потом отозвал апелляционную жалобу

Находящийся под арестом депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов, в отношении которого на прошлой неделе было принято решение о лишении депутатской неприкосновенности, подал апелляционную жалобу с просьбой изменить меру пресечения в виде ареста, сообщал судебный корреспондент haqqin.az.

Однако позже стало известно, что Эльданиз Салимов отозвал апелляционную жалобу, поданную его адвокатом. Адвокат отметил, что сегодня Э.Салимов отозвал апелляционную жалобу, поданную им на решение Бинагадинского районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Напомним, 3 августа Бинагадинский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании в отношении Эльданиза Салимова меры пресечения в виде ареста. Согласно решению суда, в отношении Салимова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца. В Генпрокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 («Превышение должностных полномочий») УК Азербайджана.

Отметим, что Эльданиз Салимов содержится в следственном изоляторе №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана в поселке Кюрдаханы.