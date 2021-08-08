В Якутии горит уже почти 3,5 млн гектаров леса

Не стихающие несколько недель лесные пожары в Сибири продолжают распространяться. Как сообщил ранее Росгидромет, больше всего количество лесных пожаров и их масштабы увеличились в Якутии, в одном из наиболее пострадавших регионов - там горит около 3,5 миллиона гектаров лесных массивов. Доступ ко многим из пожаров затруднен, говорится в сообщении, на которое ссылается Дойче велле.

По данным американского космического агентства NASA, впервые с начала ведения учета дым от пожаров в Якутии достиг Северного полюса, находящегося на расстоянии 3 000 километров. Как передает NASA, на спутниковых снимках виден густой дым, покрывающий "большую часть России".

По информации Интерфакса, из-за дыма от лесных пожаров в Якутии авиакомпании 9 августа задержали и отложили десятки рейсов в города Сибири и Дальнего Востока.