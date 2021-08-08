В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 736 новых случаев заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели, 12 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 354 662 случая заражения коронавирусом, из этого числа 335 771 человек благополучно прошли лечение, 5 084 пациента клиник скончались. Лечение 13 807 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.