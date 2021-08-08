При Кочаряне и Саргсяне миллиард, а при Пашиняне - кукиш

При бывших президентах Армении Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне в страну было поставлено оружия на миллиард долларов. С таким заявлением выступил экс-министр обороны и глава блока "Армения" Сейран Оганян, сообщают армянские СМИ.

"Первый крупный договор о военно-техническом сотрудничестве был заключен с Россией при Роберте Кочаряне. При нем первые три системы С-300 были доставлены сюда, Москва подарила два самолета Ил-76", - сказал Оганян.

Еще один самолет был закуплен при Саргсяне. И общая их стоимость намного выше, чем те цифры, которые приводят некоторые депутаты от правящей партии. Она достигает порядка миллиарда долларов, утверждает Оганян, отметив, что в бытность его главой Минобороны из России было совершено около 1300 самолетовылетов, в ходе которых в Армению было доставлено оружие. "В частности, С-300, "Точка-У", "Искандер". Процесс поставок оружия ВС Армении осуществлялся всегда. И эти поставки несравнимы с теми, что имели место после 2018 года", - сказал Оганян.

Экс-министр напомнил, что после 2016 года планировалось закупить большое количество беспилотников, однако проект не был осуществлен.

Этим заявлением Оганян намекает на то, что после прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна Армения лишилась финансовой воддержки со стороны России. При этом в ходе предвыборной кампании Пашинян заявлял, что с 2018 года военный бюджет Армении был увеличен на 48%, и что Армения с 2018 по 2020 год закупила от 75 до 80% объема оружия последних 10 лет.