В Азербайджане вспомнили про три забытые советские буквы - ПТУ Госагентство рассказало о правилах приема в ПТУ
Со времен распада СССР мы забыли про символическую аббревиатуру, олицетворявшую ударный социалистический труд. Символом старого, но испытанного и эффективного среднего специализированного образования был ПТУ.
Госагентство по профессиональному образованию возвращает к жизни утерянное наследие нашего образования.
С сегодняшнего дня стартовал процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2021-2022 учебный год. Прием будет проводиться в электронной форме. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем брифинге заявил замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.
Керемов сообщил, что лица, желающие получить профессиональное образование, с 10 по 20 августа должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az. Прием открыт для тех, кто окончил учебные заведения на базе общего или полного среднего образования. После проверки достоверности данных в электронных заявлениях зарегистрированных лиц система подтверждает выбор участником специальностей. Прием осуществляется на основе среднего балла, который вычисляется по соответствующим предметным оценкам, указанным в аттестате заявителя. Каждому лицу, участвующему в процессе приема студентов, предоставляется возможность выбора максимум пяти специальностей. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, на следующем этапе будут приглашены для предъявления оригиналов документов в учебные заведения, в которые они поступили.
На мероприятии было доведено до сведения, что в 2021-2022 учебном году впервые будет осуществляться предоставление высшего профессионально-технического образования в 7 профессиональных учебных заведениях 5 регионов. На прием по 15 специальностям выделено 840 бюджетных мест. Высшее профессионально-техническое образование как самая высокая его ступень подразумевает кадровую подготовку в степени суббакалавра.
Замдиректора отметил, что за последние 5 лет открылись 3 новых профессиональных учебных центра. В этом году в Барде также планируется открытие нового профессионального учебного центра, куда в этом же году и будет объявлен прием студентов.
Керемов добавил, что в этом году намечается прием преимущественно по специальностям: информационно-коммуникационные технологии, автотранспорт и машиностроение, поварское дело, сельское хозяйство и многие другие специальности промышленной направленности, экономика, туризм. В профессиональных учебных центрах также уделяется особое внимание и создаются условия для социально-уязвимых групп. В эти группы входят дети, потерявшие родителей, лишенные родительской опеки, имеющие инвалидность I, II, III степеней, дети шехидов и другие. Прием студентов в профессиональные учебные заведения в 2021-2022 учебном году будет осуществляться на 21260 мест по 120 специальностям в 66 учебных заведениях. По сравнению с минувшим годом план приема увеличен на 9,6 процента. Наряду с расширением зоны охвата профессионального образования в новом учебном году предусмотрено также начать обучение по новым специальностям.
Замдиректора отметил, что профессиональное образование, в отличие от других образовательных ступеней, тесно связано с рынком труда.