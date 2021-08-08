Со времен распада СССР мы забыли про символическую аббревиатуру, олицетворявшую ударный социалистический труд. Символом старого, но испытанного и эффективного среднего специализированного образования был ПТУ.

Госагентство по профессиональному образованию возвращает к жизни утерянное наследие нашего образования.

С сегодняшнего дня стартовал процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2021-2022 учебный год. Прием будет проводиться в электронной форме. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем брифинге заявил замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Керемов сообщил, что лица, желающие получить профессиональное образование, с 10 по 20 августа должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az. Прием открыт для тех, кто окончил учебные заведения на базе общего или полного среднего образования. После проверки достоверности данных в электронных заявлениях зарегистрированных лиц система подтверждает выбор участником специальностей. Прием осуществляется на основе среднего балла, который вычисляется по соответствующим предметным оценкам, указанным в аттестате заявителя. Каждому лицу, участвующему в процессе приема студентов, предоставляется возможность выбора максимум пяти специальностей. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, на следующем этапе будут приглашены для предъявления оригиналов документов в учебные заведения, в которые они поступили.