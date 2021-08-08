Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:37

Когда-то Гегель сказал, что история развивается по спирали. И хорошо было бы, если б ее витки становились все выше и шире. Но чаще человечество сталкивается с тем, то спираль остается неизменной. «Мы верили, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу», - поет Андрей Макаревич. А в последнее время мир все чаще сталкивается с такой «машиной времени», при которой спираль идет вниз. Не так давно haqqin.az писал о президентских выборах в Перу, предсказав, что победу на них одержит самый левый из всех кандидатов в президенты в истории этой страны, сельский учитель Педро Кастильо. Так оно и получилось, хотя он набрал лишь на 0.3 процента голосов больше, чем кандидат от правых Кейко Фухимори, дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори.

Учитывая эти результаты, а также то, что в конгрессе Перу у партии Кастильо Peru Libre, («Свободное Перу»), которая позиционирует себя как марксистская, всего 37 мест из 130 местные обозреватели надеялись, что новый президент подберет себе команду из сравнительно умеренных политиков. Не тут- то было. Вот потрет нового министра иностранных дел Эктора Бехара. Ему 85 лет, что согласитесь, для руководителя внешней политики многовато. Но дело даже не в этом. В 60-ые годы Бехар — и он это не скрывает в своих мемуарах - прошел длительный курс подготовки к «освободительной борьбе» на Кубе. Он был близок и к обоим Кастро и к Че Геваре, но не посредственным учителем Бехара был одиозный Мануэль Пиньеро, по прозвищу «Красная борода» (после победы революции он отрастил густую рыжую бороду). Будучи основателем органов безопасности он занимал пост заместителя министра внутренних дел и одновременно директора департамента Америки ЦК Компартии. Пиньеро был ключевой фигурой Кубы в подготовке и координации всех революционных движений на континенте, терактов и ограблений банков, непосредственным куратором боливийской авантюры Че Гевары.

Бехар достойно выполнял все, чему его научили в Гаване. В 1962 году он основал Армию национального освобождения Перу - копию одноименной повстанческой организации маоистского типа Колумбии, которая продолжает терроризировать жителей этой страны. Но что касается его нынешней работы, то он никогда не был дипломатом и не имеет ни малейшего опыта ведения международных дел. Можно ли в связи с этим ожидать, что Перу, крупное государство с населением 33.5 миллионов человек будет развиваться по заветам Мао-Ленина и Кастро? Очень вероятно, тем более, что пост премьер-министра был предложен самому радикальному члену партии Peru Libre Гидо Беллидо. Его действия расследуются прокуратурой страны, которая обвиняет его в том, то он публично хвалил повстанцев из левого повстанческого движения Sendero Luminoso («Светлый путь») — террористов и наркодельцов, от рук которых в период 1980-2000 годов погибло 30 тысяч перуанцев. Вот такие личности будут управлять Перу. И первые шаги резко налево ими уже сделано. Страна декретом нового президента поспешно вышла из группы Лимы, в которую входят большинство латиноамериканских стран, за исключением нынешних левых режимов Мексики, Аргентины и Боливии. Она была создана для поддержки оппозиции Венесуэлы в борьбе против правительства Николаса Мадуро, которого свыше 50 государств мира считают нелегитимным. И, конечно, нынешние власти Перу обеими руками поддержали жесткий разгон мирных демонстраций и арест сотен политических противников правительства на Кубе в ходе беспрецедентных акций протеста, прокатившихся по острову 11 и 12 июля. И тут «машина времени» катит нас еще дальше, уже на север. В течение шести с лишним десятилетий кубинские власти оправдывали бесчисленные провалы в экономике финансовым и торговым эмбарго США, которые они продолжают называть «блокадой». «Блокадой» оправдывают на острове все - от нехватки продовольствия до отсутствия мебели в библиотеках и инсулина для диабетиков. Эмбарго запрещает все виды финансовых трансакций граждан США, в которых участвует кубинское государство или физические лица, которые живут на Кубе. Но никто не препятствует Кубе торговать с 70 государствами мира, покупать в Южной Корее телевизоры «Самсунг» или японские «тойоты». Вопрос в том, что они продаются на острове по астрономическим ценам, мало кому доступным. Указанная марка ТВ стоит 1139 долларов, а «Тойота» - около 80 тысяч при средней ежемесячной зарплате кубинца в 88 долларов.

При этом «блокада» никак не препятствует тому, чтобы Куба приобретала на миллионы долларов продовольствие в США, на которое по гуманитарным соображениям не распространяется эмбарго. Например в 2020 году Гавана купила в США куриного мяса, зерна, а также туалетной бумаги на 157 миллионов долларов. По данным специализированных служб конгресса США занимают третье место в мире среди важнейших поставщиков Кубе продуктов питания и по этому показателю Америка значительно обходит дружественный острову Китай. И это не говоря уже о значительном числе американских туристов на острове, оставляющих там весьма немалые суммы в «зеленых». До наступления пандемии в 2019 году, несмотря введенные Дональдом Трампом ограничения Кубу посетило около 500 тысяч американцев (в 2018 году их было 630 тысяч). Вот она какая, эта «преступная блокада» Но тем не менее дискуссия о том, что именно она является причиной всех бед с новой силой разгорается в Америке. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс какое-то время молчал после вспыхнувших на острове протестов, но потом выступил в твиттере с заявлением, в котором в очередной раз подверг резкой критике американское эмбарго. «Мы должны были уже давно прекратить это эмбарго, которое не помогает, а вредит кубинскому народу», - написал он. Еще дальше идет известная представительница «прогрессивных» сил в США член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. Она требует от администрации Джо Байдена, чтобы тот занялся вопросом о предоставлении Кубе контрибуции за «страдания кубинского народа в течение 62 лет». Напомним, что экономическое эмбарго было введено после того, как революционное правительство Фиделя Кастро в начале шестидесятых экспроприировало без всякого возмещения всю собственность американских компаний на острове.