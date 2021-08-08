Боевики движения «Талибан» взяли под контроль 65 процентов территории Афганистана. Об этом рассказал представитель Евросоюза, которого цитирует Reuters.

Сейчас талибы угрожают захватом еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере. Утверждается, что, если это удастся, «Талибану» будет легче захватить Кабул.

Также сообщается, что талибы взяли под контроль еще один центр афганской провинции город Фарах - столицу одноименной провинции у границы с Ираном. Об этом заявил в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил о захвате талибами большей части города Фарах.