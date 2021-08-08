Две израильские авиакомпании начинают полеты в Баку

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании, с 15 августа Arkia Airlines получила необходимое разрешение для осуществления полетов из Тель-Авива в Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) получил необходимое разрешение от Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана на осуществление израильскими авиакомпаниями Arkia Airlines и Israir Airlines авиаперевозок по направлению Тель-Авив - Баку - Тель-Авив.

По тому же маршруту с 15 августа разрешение предоставлено на осуществление рейсов еженедельно по понедельникам и пятницам для авиакомпании Israir Airlines. С 18 августа в расписание авиаперевозчика добавится еще один дополнительный рейс - по средам.

Кроме того, AZAL также два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям – выполняет специальные рейсы по маршруту Тель-Авив - Баку - Тель-Авив.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, граждане Израиля могут путешествовать в Азербайджан при условии:

- предоставления сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта) либо сертификата о выздоровлении от болезни;

- справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, оформленной в течение 72 часов до вылета рейса.

Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут предоставить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь право въезда на территорию Израиля. Правила въезда в Израиль в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-israel

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics

При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.