Во вторник после полудня мощный взрыв прогремел на судне, стоящем у причала в сирийском порту Латакия. Арабские СМИ приводят слова начальника пожарной службы Латакии о пожаре, вспыхнувшем на торговом судне в порту. По его словам, в тушении пожара приняли участие 6 кораблей и «быстро взяли огонь под контроль». Он заявил также, что пожар вспыхнул «из-за ремонтных работ». Об этом сообщает News.israelinfo.co.il.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека публикует совсем другую версию: он сообщает, что на иранском нефтеналивном танкере произошел «таинственный взрыв», в результате чего на борту погибли трое сирийцев. По сведениям Центра, судно под флагом Панамы перевозило иранскую нефть в Сирию и стояло у причала в «российской части порта».

Если эта информация подтвердится, речь идет о первом взрыве на корабле, связанном с Ираном, после террористического нападения на танкер Mercer Street недалеко от берегов Омана. Разведки трех стран — США, Великобритании и Израиля — пришли к выводу, что нападение с помощью дронов-камикадзе было совершено Ираном. В результате были убиты двое членов команды гражданского судна, в том числе — британский охранник.