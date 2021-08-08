Дело врачей: жизнь больного коронавирусом оценили в 3000-4500 манатов
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении директора «Ени клиника» Парвиза Аббасова и других обвиняемых. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан обвинительный акт.
Согласно обвинению, бывший директор Парвиз Аббасов брал взятки за то, чтобы лечить больных коронавирусом в больнице.
В обвинительном акте указано, что руководитель «Ени клиника» Парвиз Аббасов, будучи в сговоре с радиологом клиники Buta Галибом Наджафовым, менеджером ООО Viola Вюсалей Алиевой и ветеринарами Института пищевой безопасности Авазом Гусейновым и Самром Мирзаевым получали у родственников больных коронавирусом 3000-4500 манатов для того, чтобы разместить их в «Ени клиника». В зависимости от хода лечения они также повторно брали взятки у родственников больных.
Отвечая на вопрос судьи, обвиняемый Парвиз Аббасов заявил, что суть обвинений ему понятна, но он не признает себя виновным.
Другие обвиняемые также отказались признавать свою вину.