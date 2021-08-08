Дело врачей: жизнь больного коронавирусом оценили в 3000-4500 манатов

Согласно обвинению, бывший директор Парвиз Аббасов брал взятки за то, чтобы лечить больных коронавирусом в больнице.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении директора «Ени клиника» Парвиза Аббасова и других обвиняемых. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан обвинительный акт.

В обвинительном акте указано, что руководитель «Ени клиника» Парвиз Аббасов, будучи в сговоре с радиологом клиники Buta Галибом Наджафовым, менеджером ООО Viola Вюсалей Алиевой и ветеринарами Института пищевой безопасности Авазом Гусейновым и Самром Мирзаевым получали у родственников больных коронавирусом 3000-4500 манатов для того, чтобы разместить их в «Ени клиника». В зависимости от хода лечения они также повторно брали взятки у родственников больных.

Отвечая на вопрос судьи, обвиняемый Парвиз Аббасов заявил, что суть обвинений ему понятна, но он не признает себя виновным.

Другие обвиняемые также отказались признавать свою вину.