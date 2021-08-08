Напомним, генерал-лейтенант Ровшан Акперов был арестован в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Генерала обвиняют в убийстве азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Как сообщалось ранее, генерал не признает свою вину, отвергает выдвинутые обвинения и отказывается от выступлений в суде. Ровшан Акперов также предпочел хранить гордое молчание во время следствия и не давал показания в качестве обвиняемого.

Вместе с тем в уголовном деле имеются показания, подтверждающие вину генерала Акперова. Одним из таких доказательств является запись разговора главного свидетеля происшествия Мазахира Шихалиева с отцом Эльчина Алиева Фадаем Алиевым. Сам Мазахир Шихалиев скончался в 2013 году от онкологии.

Как известно из предыдущих показаний, 1 июня 2001 года в посольстве Азербайджана в Киеве на застолье встретились Эльчин Алиев, Мазахир Шихалиев и Ровшан Акперов. На приеме в посольстве собралось много гостей, среди которых был и азербайджанский генерал.

Ближе к полуночи Эльчин Алиев и Мазахир Шихалиев отправились в кафе «Сикора» выпить пива. Вскоре там появился и генерал Ровшан Акперов в сопровождении азербайджанца (в некоторых показаниях указывается, что им был комендант посольства Гудрат Ахмедов – ред.).

Заметив Ровшана Акперова, Эльчин Алиев попросил находившегося в кафе скрипача исполнить несколько песен об офицерах, включая знаменитый хит Газманова - «Господа офицеры». Вскоре Ровшан Акперов и его сопровождающий оказались за столом Эльчина Алиева и Мазахира Шихалиева.

Представляем вашему вниманию стенограмму из аудио-беседы Мазахира Шихалиева с отцом покойного Эльчина Алиева: «Ровшан спросил, почему мы не поздоровались с ним в посольстве? В ответ Эльчин рассмеялся: «Когда мы пришли в посольство, ты заваривал самовар». После этих слов Ровшан Акперов на повышенных тонах сказал: «Я что тебе чайханщик?». Я пытался его успокоить. В ответ он оскорбил меня и сказал, что иначе сам это сделает. Я спросил, кто ты такой, чтобы меня затыкать? Он встал и сказал: «Я сейчас закрою тебе рот».

Из других показаний следует, что охранники попросили выпивших мужчин покинуть кафе. Спор продолжился на улице и завершился трагедией. Ровшан Акперов нанес удары по лицу Мазахира Шихалиева и ударил ножом в сердце Эльчина Алиева.