Военные учения России и Китая на фоне наступления «Талибана»

Россия и Китай объявили о начале совместных военных маневров на территории Северо-Запада КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе, на фоне напряженной обстановки в Афганистане, вызванной наступлением движения «Талибан». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Учения, начавшиеся в понедельник, 9 августа, продлятся до 13 августа. Планируется отработать действия наземных войск и авиации, а также улучшить взаимодействие китайских и российских войск.

«Учения направлены на углубление совместных антитеррористических операций китайских и российских вооруженных сил и демонстрацию твердой решимости и силы двух стран совместно обеспечить международную безопасность и стабильность, учения отражают новый уровень доверия между двумя державами», — сообщает «Синьхуа».