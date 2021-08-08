Блогер и музыкант Юрий Хованский включен в список террористов

Российский видеоблогер и музыкант Юрий Хованский включен в список физических лиц, которых власти РФ считают террористами и экстремистами. Соответствующее обновление появилось 10 августа на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).

В связи с включением в перечень Хованский не сможет открыть в банке новые счета, а действующие будут заморожены, уточняет агентство "Интерфакс".

Юрий Хованский был задержан 9 июня по части 2 статьи 205.2 УК ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет").

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 6 августа продлил до 8 сентября срок его ареста. Ему грозят от пяти до семи лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.