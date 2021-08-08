Эпицентр армяно-азербайджанского противостояния - граница с Нахчываном
В последние дни эпицентр армяно-азербайджанского военного противостояния переместился на границу Армении с Нахчыванской Автономной Республикой.
Как и в предыдущие дни, днем 10 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.
Как передает Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.