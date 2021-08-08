Израильские журналисты спросили у Ровшана Рзаева о большом возвращении в Карабах

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с членами израильской делегации во главе с президентом Ассоциации Азербайджан-Израиль ("АзИз)" Львом Спиваком. В делегацию вошли директор по маркетингу израильской Roncino media group Александр Гур Арье, руководитель информационного сайта "АзИз", политический эксперт Юрий Бочаров, главный редактор газеты "Спутник" Марк Горин и главный редактор региональной газеты "Эпоха" Людмила Карасова.

Приветствуя гостей, председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев представил подробную информацию о государственной политике, проводимой в Азербайджане в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Особое внимание было уделено решению проблем около миллиона азербайджанцев, покинувших свою родину в результате агрессии Армении.

Под руководством президента Ильхама Алиева в этой сфере была проведена целенаправленная работа, приняты последовательные меры по улучшению условий их жизни, усилению их социальной защиты. Было отмечено, что инициативы первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этой области имеют важное значение и вызывают у вынужденных переселенцев чувство глубокого удовлетворения.

В ходе встречи с благодарностью была отмечена морально-политическая поддержка, оказанная Израилем Азербайджану в борьбе с армянским фашизмом.

Гости были проинформированы о состоянии освобожденных территорий, принятых мерах безопасности и проводимых восстановительно-строительных работах. Было отмечено, что Азербайджан продолжает целенаправленные меры по возвращению вынужденных переселенцев на свои земли.

Израильские журналисты поблагодарили Ровшана Рзаева за искреннюю встречу и отметили, что приехали для того, чтобы поближе познакомиться с ситуацией в Азербайджане в постконфликтный период, В рамках визита израильские журналисты посетят освобожденные от оккупации районы.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущим вопросам.