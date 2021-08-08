Китай обещает казнить Шелленберга, если… наш комментарий
Разговоры об испорченных отношениях Китая и Запада – это нынче дежурная тема в мировых СМИ. Для большинства людей она имеет довольно абстрактный характер, а вот для канадца Роберта Шелленберга вдруг обернулась вопросом жизни и смерти.
Канадца арестовали еще в далеком 2014 году по подозрению в контрабанде наркотиков: якобы Шелленберг намеревался переправить из китайского порта Далянь в Австралию 225 килограммов метамфетамина. С высокой вероятностью все именно так и обстояло, поскольку у себя на родине он дважды отбывал срок за перевозку наркотиков, но после ареста пытался выдать себя за невинного туриста, которого подставили. Между тем суд приговорил его в 2018 году к 15 годам лишения свободы. Роберт Шелленберг виновным себя не признал, и его адвокаты подали апелляцию, обычное дело.
Никто не мог и подумать, что в дело вмешается большая политика, с чего бы? Но в декабре 2018 года в Канаде задержали китаянку Мэн Ваньчжоу, входящую в топ-менеджмент компании Huawei. Американцы вменяют ей подделку документов, чтобы скрыть сделки этой китайской компании с Ираном в обход санкций США, и именно по просьбе соседей канадцы и задержали мадам Ваньчжоу.
Ее поместили под домашний арест в Ванкувере, и пока идет мучительный процесс улаживания всех юридических моментов, которые позволят ее переправить в Штаты. Huawei американские власти активно не любят, подозревая в связях с китайскими спецслужбами.
Понятно, что все это не могло понравиться Китаю. А как можно повлиять на Канаду, где удерживают Мэн Ваньчжоу? Правильно. После отмены приговора Шелленбергу апелляционным судом новый суд нынче приговорил канадца к смертной казни.
Разумеется, Китай отрицает связь между этими двумя событиями, но никто на этот счет не обманывается. Шанс на сохранение жизни Роберту Шелленбергу может еще дать Верховный Суд Китая, но ведь не за просто так. Канадские власти вообще призывают Пекин помиловать его и выслать, правда, сами в это нисколько не верят. Их просто вынуждают оказать в свою очередь давление на США, если они хотят спасти жизнь своего гражданина, пусть и далеко, мягко говоря, не примерного.
Еще раньше, сразу после ареста Ваньчжоу, в Китае задержали по обвинению в шпионаже еще двух канадцев – Майкла Спавора и Майкла Коврига. Власти Канады уже выступили с обращением к гражданам, в котором предупредили об опасности посещения Китая, поскольку там с ними может случиться всякое. Вот уж воистину, как говорится в украинской половице: паны ругаются, а у холопов чубы трещат. И ладно бы чубы, сказал бы тут Роберт Шелленберг…