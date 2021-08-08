Леонид Швец, автор haqqin.az 19:12

Разговоры об испорченных отношениях Китая и Запада – это нынче дежурная тема в мировых СМИ. Для большинства людей она имеет довольно абстрактный характер, а вот для канадца Роберта Шелленберга вдруг обернулась вопросом жизни и смерти. Канадца арестовали еще в далеком 2014 году по подозрению в контрабанде наркотиков: якобы Шелленберг намеревался переправить из китайского порта Далянь в Австралию 225 килограммов метамфетамина. С высокой вероятностью все именно так и обстояло, поскольку у себя на родине он дважды отбывал срок за перевозку наркотиков, но после ареста пытался выдать себя за невинного туриста, которого подставили. Между тем суд приговорил его в 2018 году к 15 годам лишения свободы. Роберт Шелленберг виновным себя не признал, и его адвокаты подали апелляцию, обычное дело.

Никто не мог и подумать, что в дело вмешается большая политика, с чего бы? Но в декабре 2018 года в Канаде задержали китаянку Мэн Ваньчжоу, входящую в топ-менеджмент компании Huawei. Американцы вменяют ей подделку документов, чтобы скрыть сделки этой китайской компании с Ираном в обход санкций США, и именно по просьбе соседей канадцы и задержали мадам Ваньчжоу. Ее поместили под домашний арест в Ванкувере, и пока идет мучительный процесс улаживания всех юридических моментов, которые позволят ее переправить в Штаты. Huawei американские власти активно не любят, подозревая в связях с китайскими спецслужбами.