Кому в Азербайджане противопоказана вакцина?

Как ранее сообщал haqqin.az, в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями указывается, что для получения «Сертификата о противопоказании» следует обратиться в поликлиники по месту жительства. А решение о выдаче такого документа будет приниматься на основании заключения специальной комиссии, созданной Минздравом.

Как сообщил haqqin . az главный инфекционист Азербайджана Тайар Эйвазов, c уществует перечень медицинских показателей, при которых временно или постоянно противопоказана вакцинация. В случае с коронавирусом, если гражданин страдает заболеванием, при котором прививка от ковида не рекомендуется, он может получить «Сертификат о противопоказании».

Вместе с тем, как считает Т.Эйвазов, в определенных случаях решение о вакцинации следует принимать с осторожностью.

Что же касается конкретных противопоказаний, то прежде всего это возраст младше 18 лет, беременность и период кормления грудью, а также аллергические реакции к компонентам вакцины.

Причиной отвода от прививки может стать и выраженная реакция организма на первую инъекцию вакцины. В частности, аллергические проявления, высокая температура и др. В этом случае вторую дозу вакцины делать не следует.

Временные противопоказания могут быть, когда наблюдается обострение хронического заболевания. После того как острая фаза минует, можно рассмотреть возможность вакцинации.

А осторожность при вакцинации следует проявить людям, имеющим различные патологии: аллергии, почечно-печеночные заболевания, расстройства нервной системы и др. В таком случае решение о вакцинации принимается после тщательного обследования у специалиста.

Эксперт отметил, что диабет может быть поводом для отвода от прививки, если болезнь на стадии декомпенсации. После стабилизации уровня сахара прививку все же нужно сделать, поскольку это заболевание усугубляет течение ковида. Больные сахарным диабетом очень тяжело переносят коронавирус, поэтому просто необходимо их вакцинировать, убежден специалист.

В то же время Т.Эйвазов отмечает, что перечень противопоказаний, хоть и незначительно, но отличается у четырех вакцин, применяемых в Азербайджане. Это связано с тем, что существуют в разные прививки входят разные компоненты. Тем не менее основные противопоказания для всех вакцин - беременность, молодей возраст и вышеназванные случаи.

Кстати, в настоящее время, указал он, идут интенсивные исследования по противопоказаниям для беременных. В ряде стран считают, что риски при беременности преувеличены и можно при индивидуальном подходе прививать женщин, ожидающих рождения ребенка. То есть опасность ковида для беременных более высока, чем возможные побочные действия прививки. Однако исследования в этом направлении еще продолжаются.